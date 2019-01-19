Тухель сообщил, что у Вератти серьезная травма

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель сообщил, что полузащитник Марко Вератти получил серьезное повреждение в матче 21-го тура чемпионата Франции против "Генгама". Игрок получил травму в первом тайме и был заменен на 19-й минуте встречи.

- Хороших новостей по Вератти нет,- приводит Goal слова Тухеля. - У него серьезная травма. Это худшее, что могло с нами случиться.

Вератти пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

Напомним, что "ПСЖ" в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения, выиграв 17 матчей из 19. Его отрыв от "Лилля" составляет 13 очков, при этом парижане провели на две игры меньше.

Все о чемпионате Франции - здесь