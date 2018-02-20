"Труа" и "Дижон" голов друг другу не забили

"Труа" и "Дижон" сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Франции - 0:0. "Труа" после 24 игр набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, "Дижон" расположился на 13-й строчке с 32 очками.
Чемпионат Франции
24-й тур
"Труа" - "Дижон" - 0:0
"Труа": Желязны, Вискаррондо, Деплань, Обианг (Траоре, 62), Эрелль, Пеле, Вальтер, Азамум, Грансир, Кауи (Бен Саада, 73), Ньян (Сук Хюн Джун, 68).
"Дижон": Рейне, Лотоа, Джилободжи, Ямбере, Шафик (Хаддади, 66), Розье, Абед, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Саид, 73), Слити (Жанно, 81), Жулиу Тавареш.
Предупреждения: Пеле, 28. Бен Саада, 84. Хаддади, 85.
Судья: Делерю.20 февраля. Труа. Стадион Stade de l'Aube.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/