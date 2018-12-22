Томас Тухель: "Между мной и Рабьо нет конфликта"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что у него нет конфликта с полузащитником команды Адриеном Рабьо.

- Между мной и Рабьо нет никакого конфликта, - приводит слова Тухеля goal.com.

Ранее стало известно, что 23-летний воспитанник "ПСЖ" намерен перейти в "Барселону". Каталонский клуб уже сделал ему предложение, чем разгневал спортивного директора парижан Антеро Энрике. Функционер, в свою очередь, раскритиковал Рабьо, заявив, что игрок проявил неуважение к клубу.

Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ" в текущем сезоне, но в последний раз он выходил на поле 11 декабря в гостевом поединке Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой".