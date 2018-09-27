Томас Тухель: "Меня Бернат убедил, но нагрузку надо распределять равномерно"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель отметил, что не разочарован в форме защитника Хуана Берната. Он был приобретен у "Баварии" минувшим летом, но получает не так много игровой практики и пропустил последний матч с "Реймсом" (4:1) в чемпионате Франции.

– Игра Берната неубедительна? Меня он убедил по крайней мере, – цитирует AFP Тухеля. – Он играл три раза в неделю, а в прошлом сезоне провел всего 12 матчей. Очень важно равномерно распределять нагрузку и не подвергать риску травмы.

Нсоки провел на фланге отличный матч. Но заметно, что ему сложно играть все 90 минут. После 70 минуты ему уже тяжело.