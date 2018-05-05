Тома Менье: "Не собираюсь отвечать 12-летним детям, которые говорят мне: "Убирайся из "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье заявил, что его не волнует критика со стороны фанатов команды. Болельщики недовольны отношением к своей работе ряда игроков, в том числе бельгийца, что вылилось в освистывание во время последнего домашнего матча.

- Единственные, кому я действительно обязан - фанатская группировка "ПСЖ", которая всегда и везде поддерживает команду, - цитирует L'Equipe Менье. - Пусть всем будет ясно: я никому ничего не должен. Мне не нужно отвечать никому, и уж тем более 12-летним детям, которые говорят мне: "Убирайся из "ПСЖ", или псевдо-болельщикам в Твиттере.