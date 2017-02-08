18:11 8 февраля | ФУТБОЛ — Франция

Тиагу Мотта: "Вратарь "ПСЖ" должен уметь играть ногами"

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Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта отметил, что команда продолжает доверять своему вратарю Альфонсу Ареола, который допустил грубую ошибку в матче чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1). По его словам, голкипер понимал, на что шел, когда решил обвести соперника и потерял мяч.

– Альфонс очень смел, – цитирует Le Figaro Мотту. – Он понимает свою ответственность. Вратарь "ПСЖ" не довольствуется тем, что берет мяч в руки. Он тоже должен играть ногами, рисковать. Иногда это приносит пользу, но не всегда. Лично я ему продолжаю доверять.

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Материалы REN-TV

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