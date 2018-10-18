Тьерри Анри: "Венгер несомненно открыл для меня много нового"

Новый главный тренер "Монако" Тьерри Анри в интервью клубной пресс-службе признался, что принять предложение ему подсказало сердце. По его словам, он многому научился у своих бывших тренеров Арсена Венгера и Хосепа Гвардьолы, с которыми работал в "Арсенале" и "Барселоне"​.

– Можно ли сказать, что начинать карьеру в “Монако” естественно для вас ? На вашем жизненном пути были такие тренеры, как Хосеп Гвардьола и Арсен Венгер, кем вы вдохновлялись?

– Когда поступило предложение, согласиться на него – было выбором, исходящим от сердца. Это мечта, которая становится реальностью. Впереди много работы, но находиться здесь – крайне приятно. Я многому научился в “Нанте” под руководством Жан-Клода Содо и Рейнальда Денье, они жили футболом. Я также не забываю о тренерском штабе Клерфонтена. Арсен Венгер несомненно открыл для меня много нового. Еще мне повезло тренироваться у Хосепа Гвардьолы, который тоже сделал определенный вклад в копилку моих знаний.

– В каком стиле вы попытаетесь выстроить игру ?

– Я не хочу вдаваться в детали. Прежде всего нужно работать с установкой на дальнейшего соперника. Я не единственный кто принимает решения, у моих помощников свой взгляд на вещи, хоть он и очень схож с моим. Мы должны все обсуждать и решать вместе.

– Может ли величие вашей карьеры быть козырем на тренерском пути ?

– Я на это надеюсь, но это не значит, что мне будет просто. Есть еще много вещей, которые предстоит усвоить, когда переходишь на другую сторону – нужно быть терпеливым.