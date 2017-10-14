Соуахило Мейте: "Монако" не может всегда побеждать"

Полузащитник "Монако" Соуахило Мейте после поражения от "Лиона" в матче 9-го тура чемпионата Франции (2:3) отметил, что его команда не заслужила поражения. Также он считает, что эта игра поможет монегаскам стать лучше.

- Последний гол нас обескуражил, потому что у нас было много возможностей для взятия ворот, это был открытый матч, и мы не заслужили поражение, - цитирует L'Equipe Мейте. - Игроки вернулись из сборных, мы быстро пропустили первый гол, но затем смогли взять себя в руки. У нас нет давления, мы продолжаем работать, это был просто плохой день. От "Монако" все ждут побед, но мы не можем всегда побеждать. Мы учимся на своих ошибках.