СМИ: сын Жерома Вальке работает в структуре "ПСЖ"

Сын бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке Себастьен работает в структуре "ПСЖ", сообщает Yahoo! Sport. Вальке-младший входит в маркетинговый отдел парижан с 2011 года.

Жером Валье и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи обиняются в мошенничестве, подделке доументов и подкупе частных лиц. Отмечается, что Вальке за взятку продал Аль-Хелаифи теле– и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 – 2030 годов для ряда стран. Позже Вальке отверг все обвинения. Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке и Аль-Хелаифи, который также является исполнительным директором BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий).