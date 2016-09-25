Райола отговаривал "Ниццу" приобретать Балотелли

Мино Райола, агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, пытался отговорить команду от подписания своего клиента. Форвард присоединился к "Ницце" летом и на данный момент отметился 4 голами в 2 матчах чемпионата Франции.

- Перед важной встречей с Марио, которая была отложена из-за задержки рейса, Мино назвал мне все причины, по которым мне не стоит подписывать его, - цитирует L'Equipe президента "Ниццы" Жан-Пьера Ривьера. - Когда появился игрок, он сказал ему: "Я передал президенту все плохое о тебе". Он привел Балотелли в "Ниццу", но, по-моему, сделал это без удовольствия. Он сказал мне: "На этот раз Марио сам выбирает свою судьбу".