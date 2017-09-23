Радамель Фалькао: "Благодаря Богу забил 201 гол в Европе"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао поблагодарил Бога за то, что колумбиец достиг отметки в 200 голов в европейской карьере. 31-летний колумбиец оформил дубль в пятницу в матче 7-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (4:0).

"Благодаря Богу, который помогает исполняться мечтам, я забил 201 гол в Европе", - написал Фалькао на своей странице в Твиттере.

Дубль Фалькао помог "Монако" в гостях разгромить "Лилль" //

Фалькао достиг отметки в 200 голов в Европе //

Фалькао забил 11 голов, сделав 12 ударов в створ