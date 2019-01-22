"ПСЖ" отправил еще одного игрока в дубль. Теперь за отказ уходить в аренду

Руководство "ПСЖ" отстранило от тренировок с основной командой полузащитника Ясина Адли за отказ уходить в аренду, сообщает L’Equipe. Спортивный директор парижан Антеро Энрике хотел отправить 18-летнего игрока в аренду, однако он не захотел покидать "ПСЖ" даже на время. За это его лишили тренировок с основной командой и отправили в дубль.

Отметим, что ранее "ПСЖ" сослал в дубль полузащитника Адриена Рабьо, который отказался продлевать контракт, истекающий ближайшим летом. Рабьо подал жалобу в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги.