"ПСЖ" и "Генгам" вышли в 1/4 финала Кубка Франции

"ПСЖ" на выезде переиграл "Ньор" в матче 1/8 финала Кубка Франции. Автором победного гола на 78-й минуте стал хавбек Хавьер Пасторе.
В другой встрече "Генгам" на выезде одолел "Кевийи Руан".
Кубок Франции
1/8 финала
"Ньор" - "ПСЖ" - 0:2 (0:0)
Голы: Пасторе, 78 (0:1). Кавани, 90+4 (0:2).
Судья: Варела.
Ньор. Стадион "Рене Гайар".
"Кевий Руан" - "Генгам" - 1:2 (0:0)
Голы: Менди, 59 (0:1). Де Пов, 61 (0:2). Веньо, 90+2 (1:2).
Нереализованный пенальти: Пуйе (К), 49
Судья: Ренвий.
Руан. Стадион им. Робера Дьошона.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/highest/2016-2017/playoff/