"ПСЖ" и "Генгам" вышли в 1/4 финала Кубка Франции

"ПСЖ" на выезде переиграл "Ньор" в матче 1/8 финала Кубка Франции. Автором победного гола на 78-й минуте стал хавбек Хавьер Пасторе.

В другой встрече "Генгам" на выезде одолел "Кевийи Руан".

Кубок Франции

1/8 финала

"Ньор" - "ПСЖ" - 0:2 (0:0)

Голы: Пасторе, 78 (0:1). Кавани, 90+4 (0:2).

Судья: Варела.

Ньор. Стадион "Рене Гайар".

"Кевий Руан" - "Генгам" - 1:2 (0:0)

Голы: Менди, 59 (0:1). Де Пов, 61 (0:2). Веньо, 90+2 (1:2).

Нереализованный пенальти: Пуйе (К), 49

Судья: Ренвий.

Руан. Стадион им. Робера Дьошона.