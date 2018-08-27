"ПСЖ" хочет обменять Дракслера на Боатенга

"ПСЖ" предложил "Баварии" обменять полузащитника Юлиана Дракслера на защитника Джерома Боатенга, информирует Kicker. По данным издания, французские инсайдеры сообщили о том, что парижане обратились к мюнхенцам с предложением обмена. Представители "Баварии" пока никак не прокомментировали ситуацию.

Контракт Дракслера с "ПСЖ" рассчитан до 2021 года, однако полузащитник имеет недостаточную игровую практику в Париже и может уйти. Также интерес к немцу проявляет "Севилья", которая рассчитывает успеть приобрести экс-игрока "Вольфсбурга" до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что существует вероятность перехода защитника в "ПСЖ".