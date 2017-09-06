Профессиональная лига Франции недовольна высказываниями главы испанской лиги о "ПСЖ"

Профессиональная футбольная лига Франции выступила с заявлением по поводу слов президента испанской футбольной лиги Хавьера Тебаса о трансферной активности "ПСЖ". В частности, фунционер заявил, что при желании парижане могут купить Лионеля Месси и Криштиану Роналду, так как смеются на финансовым фэйр-плей.

На официальном сайте профессиональной лиги Франции говорится следующее:

Профессиональная футбольная лига Франции (ПФЛ) решительно осуждает оскорбительные замечания, высказанные сегодня президентом испанской лиги Хавьером Тебасом в отношении "ПСЖ". Эти недостойные замечания не красят испанскую лига. ПФЛ напоминает, что только УЕФА уполномочен обращать внимание на соответствие "ПСЖ" правилам финансового фэйр-плей.



ПФЛ выражает свою поддержку "Пари Сен-Жермен". Благодаря этим инвестициям клуб помогает улучшить лигу 1. Начало сезона выдалось очень успешным, что показывает увеличение числа голов, зрителей и посещаемости.