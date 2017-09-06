Президент ла лиги: "Руководство "ПСЖ" может пробурить скважину и приобрести Месси и Криштиану Роналду"

Президент испанской футбольной лиги (LFP) Хавьер Тебас в очередной раз выразил обеспокоенность трансферной активностью "ПСЖ" после приобретения у "Барселоны" нападающего Неймара за 222 миллиона евро. Глава LFP уверен, что при желании парижане могут купить Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– УЕФА и другие организации должны провести расследование в отношении "ПСЖ", – цитирует Metro Тебаса. – Когда трансферы осуществляются за счет государства – это невероятный риск. Отступные в контракте Криштиану Роналду и Месси выше, чем у Неймара, но при желании руководители "ПСЖ" могут пробурить скважину и выкупить этих футболистов. Они просто смеются над системой. Мы поймали "ПСЖ" писающим в общий бассейн, а Неймар делал то же самое, только с вышки для прыжков в воду. Мы не можем это принять.