Пажо, потерявший сознание в матче с "Бастией", пропустит 2 встречи

"Сент-Этьен" объявил на официальном сайте, что полузащитник Венсан Пажо пропустит 2 матча. 26-летний француз потерял сознание во время поединка 28-го тура чемпионата Франции против "Бастии" после того, как защитник корсиканцев Николя Сен-Рюф ногой угодил хавбеку в голову. Футболист ночь провел в больнице, а потом вернулся в расположение клуба, где медицинский штаб рекомендовал предоставить игроку отдых.
Таким образом, Пажо не поможет "Сент-Этьену" в играх с "Метцем" и "Дижоном".
#ligue1 - #bastia - #asse - Le pied haut de Nicolas SAINT-RUF sur Vincent PAJOT .... Ce dernier a été transporté à l'hôpital.. pic.twitter.com/OOM3SWGdAW– ARBITREZ-VOUS (@ArbitrezVous) 4 марта 2017 г.