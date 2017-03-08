08:12 | ФУТБОЛ — Франция

Пажо, потерявший сознание в матче с "Бастией", пропустит 2 встречи

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"Сент-Этьен" объявил на официальном сайте, что полузащитник Венсан Пажо пропустит 2 матча. 26-летний француз потерял сознание во время поединка 28-го тура чемпионата Франции против "Бастии" после того, как защитник корсиканцев Николя Сен-Рюф ногой угодил хавбеку в голову. Футболист ночь провел в больнице, а потом вернулся в расположение клуба, где медицинский штаб рекомендовал предоставить игроку отдых.

Таким образом, Пажо не поможет "Сент-Этьену" в играх с "Метцем" и "Дижоном".

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Материалы REN-TV

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