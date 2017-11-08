Неймара не устраивает работа Эмери

Нападающий "ПСЖ" Неймар недоволен работой главного тренера команды Унаи Эмери. Как сообщает L’Equipe, это недовольство видно на тренировках всем членам клуба, о чем изданию рассказал один из источников в команде.
– Его отношение к тренеру очевидно, – приводит L’Equipe слова источника. – Иногда жестом или взглядом Неймар дает понять тренеру, что не хочет его слышать, чтобы тот оставил его в покое.
Очень плохой мальчик
Что то мне кажется,что Неймар плохо кончит....
10:46
Petcampos
Это каким же говном надо быть! За него заплатили фантастические суммы, а он портит атмосферу в команде. Надо заткнуться и пахать, отрабатывать деньги!
10:28
Gordon
Чмошник этот неймар и понторез
10:25
индеец_Джо
Да, Дзюба сделал шаг к Неймару. Или наоборот, хотя Неймару это труднее.
10:24
Курдин
А он чего хотел от тренеришки
10:07
Ну и ...?
Если шейхи пареньку не вправят мозги, причем жестко, пропал ПСЖ.
10:01