Неймара не устраивает работа Эмери

Нападающий "ПСЖ" Неймар недоволен работой главного тренера команды Унаи Эмери. Как сообщает L’Equipe, это недовольство видно на тренировках всем членам клуба, о чем изданию рассказал один из источников в команде.

– Его отношение к тренеру очевидно, – приводит L’Equipe слова источника. – Иногда жестом или взглядом Неймар дает понять тренеру, что не хочет его слышать, чтобы тот оставил его в покое.