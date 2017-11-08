09:51 | Футбол — Франция

Неймара не устраивает работа Эмери

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Нападающий "ПСЖ" Неймар недоволен работой главного тренера команды Унаи Эмери. Как сообщает L’Equipe, это недовольство видно на тренировках всем членам клуба, о чем изданию рассказал один из источников в команде.

– Его отношение к тренеру очевидно, – приводит L’Equipe слова источника. – Иногда жестом или взглядом Неймар дает понять тренеру, что не хочет его слышать, чтобы тот оставил его в покое.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Очень плохой мальчик

Что то мне кажется,что Неймар плохо кончит....

10:46

Petcampos

Это каким же говном надо быть! За него заплатили фантастические суммы, а он портит атмосферу в команде. Надо заткнуться и пахать, отрабатывать деньги!

10:28

Gordon

Чмошник этот неймар и понторез

10:25

индеец_Джо

Да, Дзюба сделал шаг к Неймару. Или наоборот, хотя Неймару это труднее.

10:24

Курдин

А он чего хотел от тренеришки

10:07

Ну и ...?

Если шейхи пареньку не вправят мозги, причем жестко, пропал ПСЖ.

10:01