Неймар отметился результативной передачей в дебютной игре за "ПСЖ"

Новичок "ПСЖ" Неймар поучаствовал во втором голе своей команды в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама". На 62-й минуте бразилец передачей в разрез вывел Эдинсона Кавани один на один с вратарем. Уругваец своим шансом воспользовался.

Напомним, что это дебютная игра Неймара в составе парижан после перехода из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Трансляция матча "Генгам" – "ПСЖ"