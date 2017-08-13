23:21 13 августа | Футбол — Франция

Неймар отметился результативной передачей в дебютной игре за "ПСЖ"

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Новичок "ПСЖ" Неймар поучаствовал во втором голе своей команды в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама". На 62-й минуте бразилец передачей в разрез вывел Эдинсона Кавани один на один с вратарем. Уругваец своим шансом воспользовался.

Напомним, что это дебютная игра Неймара в составе парижан после перехода из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Трансляция матча "Генгам" – "ПСЖ"

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alien01

как то вообще французский чемпионат не интересен... на уровне нашей первой лиги. Дно , оно и во Франции дно, Неймару там и место.

23:33 13 августа