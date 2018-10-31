Неймар: "Месси мой кумир"

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что считает форварда "Барселоны" Лионеля Месси своим кумиром. Ранее бразилец был одноклубником аргентинца.

– Я пересекался с Месси и Криштиану Роналду, играл с Лионелем, который для меня является одним из величайших футболистов всех времен, моим кумиром в футболе, – цитирует The Players Tribune Неймара. – У Месси я учился каждый день на тренировках, наблюдал за ним. Это сделало меня сильнее.

Роналду же монстр. Играть против него очень интересно, увлекательно. Он учит быть хитрее, умнее. Он и Месси – два лучших игрока, с которыми я пересекался. Хочу учиться у таких, как они, выигрывать больше трофеев, забивать больше голов.