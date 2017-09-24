"Нант" под руководством Раньери продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Нант" на выезде обыграл "Страсбур" со счетом 2:1. Беспроигрышная серия "Нанта" под руководством Клаудио Раньери продлилась до пяти матчей.

Чемпионат Франции

Лига 1

7-й тур

"Страсбур" – "Нант" – 1:2 (1:2)

Голы: Да Кошта, 10 (1:0). Томассон, 13 (1:1). Дюбуа, 24 (1:2).

"Страсбур": Камара, Мангане, Коне, Лала, Сека, Мартен, Корнье (Гонсалвеш, 82), Льенар, Аолу, Сако (Блайак, 58), Да Кошта (Террье, 74).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа (Альсибьяд, 63), Дюбуа, Кватен, Лукас Лима, Авазьем, Томассон (Крхин, 80), Туре, Жиротто, Сала (Кулибали, 74), Накульма.

Предупреждения: Жиротто, 41. Сека, 46.

Судья: Дезьяж (Франция).