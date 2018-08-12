"Монако" ведет переговоры с "Интером" по трансферу Бальде Кейта

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что ведутся переговоры по трансферу нападающего Бальде Кейта в "Интер". Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет арендовать 23-летнего сенегальца на один сезон с правом выкупа за 30 миллионов евро.



– Да, мы ведем переговоры с "Интером", – приводит слова Васильева beIN Sports. - Еще надо обсудить некоторые детали, поэтому не могу сказать, что сделка завершена. Но мы на правильном пути.



Сейчас в "Монако" достаточно нападающих, но если появятся какие-то интересные варианты, мы не будем колебаться.