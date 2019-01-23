"Монако" проиграл клубу второго дивизиона в Кубке Франции, Головин сыграл 64 минуты

"Монако" на своем поле проиграл в 1/16 финала Кубка Франции "Метцу", выступающему во 2-м дивизионе страны. Единственный гол в составе монегасков забил Радамель Фалькао с передачи Джибриля Сидибе.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе "Монако", но был заменен на 64-й минуте.
Кубок Франции
1/16 финала
"Монако" - "Метц" - 1:3 (1:1)
Голы: Эн, 32 (0:1). Фалькао, 39 (1:1). Гакпа, 62 (1:2). Ньян, 74 (1:3).
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Б.Бадиашиле, Жемерсон (Фабрегас, 70), Сидибе, Рони Лопеш, Тилеманс, Хенрикс, Головин (Силла, 64), Фалькао.
"Метц": Делекруа, Янс, Бальиу, Сунзу, Ангбан (Ривьере, 84), Ньян, Фофана, Эн, Джаллоу (Булая, 78), Гакпа (Коад, 75), Майга.
Предупреждение: Коад, 88.
Судья: Готье.
Монако. Стадион "Луи II".
"Сет" - "Лилль" - 0:1 (0:0)
Гол: Бамба, 48.
"Лилль": Меньян, Пье, Жозе Фонти (Дабила, 71), Ие, Габриэл, Шека (Тиагу Мендес, 84), Сумаре, Реми, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 75), Араужу.
Судья: Абед.
Сет. Стадион "Луи-Мишель".