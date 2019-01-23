Головина заменили в матче Кубка. В чем причина?

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был заменен на 63-й минуте матча 1/16 финала Кубка Франции против "Метца". Вместо россиянина на поле вышел Мусса Силла.

Пользователи соцсетей начали обсуждать, что Головин покинул поле из-за повреждения. Позже камера выхватила игрока на скамейке со льдом на ноге в районе бедра. Впрочем, это может быть обычной реабилитационной мерой. С поля игрок ушел без видимых проблем.

Напомним, 22-летний россиянин пропустил начало сезона из-за повреждения. Впервые за монегасков он сыграл в конце сентября. В декабре хавбек также заработал 4-матчевую дисквалификацию после первого удаления в карьере.