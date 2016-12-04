"Метцу" может быть присуждено техническое поражение в игре с "Лионом"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас считает, что его команде может быть присуждена победа в матче чемпионата Франции с "Метцем" из-за отмены игры. Встреча была остановлена из-за попадания петарды в голкипера "Лиона" Антони Лопеша, которого доставили в больницу. К моменту отмены игры "Метц" на своем поле вел со счетом 1:0.

– Результат меня сейчас не беспокоит, но я очень хорошо знаю регламент, – цитирует Le Figaro Оласа. – Так как игра была отменена, вероятно, "Метц" ждет серьезное наказание. Вероятно, ему присудят техническое поражение.