10:47 | ФУТБОЛ — Франция

"Метцу" может быть присуждено техническое поражение в игре с "Лионом"

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Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас считает, что его команде может быть присуждена победа в матче чемпионата Франции с "Метцем" из-за отмены игры. Встреча была остановлена из-за попадания петарды в голкипера "Лиона" Антони Лопеша, которого доставили в больницу. К моменту отмены игры "Метц" на своем поле вел со счетом 1:0.

– Результат меня сейчас не беспокоит, но я очень хорошо знаю регламент, – цитирует Le Figaro Оласа. – Так как игра была отменена, вероятно, "Метц" ждет серьезное наказание. Вероятно, ему присудят техническое поражение.

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