Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе избежал серьезной травмы в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лиона", сообщает пресс-служба УЕФА. В середине первого тайма голкипер "ткачей" Антони Лопеш пошел на перехват мяча и врезался в 18-летнего француза, который оказался на газоне. Мбаппе пришлось заменить. Чуть раньше форвард в кровь разбил голову в столкновении с Уссемом Ауа. Игрок был доставлен, где врачи не выявили серьезных повреждений.

Мбаппе в кровь разбил голову и получил травму в игре с "Лионом" (18+)