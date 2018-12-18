Маркиньюс: "Неймар переживает свой лучший период в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс считает, что Неймар сейчас раскрылся в Париже максимально. По его словам, форвард всем доволен в клубе.

– Думаю, что Неймар переживает свой лучший период в "ПСЖ", – цитирует Le Figaro Маркиньюса. – Неймар очень значим для команды, он делает большие дела, прилагает огромные усилия в атаке и обороне. У него был год адаптации. Мы знаем, что очень трудно после перехода изучать язык, налаживать отношения в новом коллективе. Сейчас у него второй год, и он всем доволен, что видно и на поле.