Леонарду Жардим: "Матч с "ПСЖ" - хороший опыт для молодежи "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "ПСЖ" в 1/2 финала Кубка Франции (0:5) отметил, что эта встреча стала хорошим опытом для молодых игроков. Во вчерашнем матче монегаски играли с большим количеством игроков молодежного состава на поле.

- В Париже всегда непросто играть, особенно с молодежью, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Это хороший опыт для этих молодых игроков. Сказал им, что он поможет им продолжать развиваться. Эта молодежь является будущим проекта "Монако". Был ли это правильный или неправильных выбор - увидим. У нас много матчей, мы играем через каждые три дня. В этой встрече мы дали сыграть молодым игрокам, а основа получила отдых. Наши основные игроки не могут играть 13 матчей подряд в такой короткий промежуток времени. Сейчас же "Монако" сосредоточен на субботней игре с "Тулузой". Наша цель - выиграть трофей в конце сезона. Мы приложим для этого максимум усилий.