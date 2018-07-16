Кильян Мбаппе: "Я остаюсь в "ПСЖ" и продолжу свой путь с ним"

Нападающий Кильян Мбаппе сообщил, что продолжит выступать за "ПСЖ". Ранее появилась информация об интересе к 19-летнему чемпиону мира в составе сборной Франции со стороны "Реала". Напомним, Мбаппе выиграл награду лучшему молодому игроку чемпионата мира 2018 года.

– Я остаюсь в "ПСЖ" и продолжу свой путь с ним. Моя карьера только начинается, – цитирует Мбаппе goal.com.



В прошлом сезоне Мбаппе забил 21 гол во всех турнирах за "ПСЖ", а также стал чемпитном страны и выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.