Кильян Мбаппе: "Гризманн, Роналду и Модрич больше меня заслужили "Золотой мяч"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе считает справедливым четвертое место в голосовании за "Золотой мяч". Он уступил Антуану Гризманну, Криштиану Роналду и получившему премию Луке Модричу.

– Я за очень короткое время добился большого прогресса, – цитирует AFP Мбаппе. – В прошлом сезоне был седьмым, а в этот раз уже четвертый. При этом я еще развиваюсь, иду вперед. Думаю, что те трое, кто оказался впереди меня, в этом году больше заслуживали трофея, чем я. Но все зависит от меня в будущем. Почему бы однажды не добраться и до первого места.