Кильян Мбаппе: "Чтобы выигрывать трофеи - нужно быть настоящей командой, "ПСЖ" станет ей"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе выразил восхищение своими партнерами по атаке Неймаром и Эдинсоном Кавани. По мнению 19-летнего француза, парижской команде нужно стать единым целым, чтобы выигрывать трофеи.

- У "ПСЖ" сильная атака, и я думаю, что мы можем стать еще лучше, – цитирует L'Equipe Мбаппе. - Мы играем вместе в течение пяти месяцев, нам уже удалось отработать определенные вещи, и через год все может быть еще лучше. Думаю, мы сможем это сделать. У нас много талантливых игроков, но чтобы выиграть титулы, нужно быть настоящей командой, я думаю, мы сможем это сделать.

Играть с Кавани и Неймаро действительно невероятно. Я смотрю, что они делают и учусь. Считаю, что Кавани - лучший нападающий в мире, а Неймар имеет все качества, чтобы стать лучшим футболистом в мире. Мне есть чему поучиться. Очень горжусь тем, что играю вместе с такими футболистами.