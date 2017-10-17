Кавани хочет покинуть "ПСЖ" из-за конфликта с Неймаром

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани хочет перейти в другой клуб из-за конфликта с Неймаром. По информации Manchester Evening, к уругвайцу проявляют интерес "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Бразилец и уругваец в матче с "Лионом" (2:0) не поделили право пробить пенальти. В итоге Кавани, который хочет завоевать звание лучшего бомбардира чемпионата, не отдал мяч партнеру и не реализовал свою попытку. После этого между игроками возникла стычка в раздевалке. Позже Неймар извинился за свое поведение.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом этого года. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.