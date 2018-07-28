Фалькао поприветствовал Головина на русском языке. Видео

Капитан "Монако" нападающий Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды полузащитника Александра Головина на русском языке. Вчера 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

- Доброе утро, - обратился Фалькао к Головину на русском языке на базе "Монако".

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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