Фалькао поприветствовал Головина на русском языке. Видео

Капитан "Монако" нападающий Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды полузащитника Александра Головина на русском языке. Вчера 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.
- Доброе утро, - обратился Фалькао к Головину на русском языке на базе "Монако".
Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.
😍🤝 Quand tu es accueilli pour ton 1er jour par le capitaine @FALCAO... #WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/OIDyS9kg7v– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 28 июля 2018 г.
Головин создан для "Монако" и его тренера //
Таблица переходов РФПЛ //
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