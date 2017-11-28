Экс-форвард ЦСКА помог "Амьену" обыграть "Дижон"

Матч 14-го тура чемпионата Франции "Амьен" – "Дижон" завершился в пользу хозяев поля – 2:1. В составе победителей 86 минут на поле провел нападающий Ласина Траоре, ранее выступавший за ЦСКА.

В параллельной встрече "Страсбур" и "Кан" сыграли вничью – 0:0.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Амьен" – "Дижон" – 2:1 (1:1)

Голы: Какюта, 3 (1:0). Квон Чхан Хун, 15 (1:1). Корнетт, 50 (2:1).

"Амьен": Гюртнер, Авелар, Сиссоко, Гуано, Дибасси, Монкондюи (Иельш, 73), Зунгу, Гакпе, Траоре (Аденон, 86), Какюта, Корнетт (Манзала, 66).

"Дижон": Рейне, Джилободжи, Ямбере, Розье, Хаддади, Бальмон (Саид, 56), Абед (Амальфитано, 78), Саммаритано (Жанно, 81), Квон Чхан Хун, Шека, Жулиу Тавареш.

Предупреждения: Абед, 78. Хаддади, 89.

Судья: Абед.

28 ноября. Амьен. Стадион Stade de la Licorne.

"Страсбур" – "Кан" – 0:0

"Страсбур": Камара, Мангане, Коне, Лала, Сека, Мартен (Саади, 87), Льенар, Аолу, Гонсалвеш (Блайак, 64), Да Кошта (Сако, 73), Террье.

"Кан": Веркутр, Женевуа, Санко, Джикю, Гильбер, Мбенг, Фере (Аит Беннасер, 60), Н`Кололо, Авуну (Армугом, 71), Роделен, Сантини.

Предупреждения: Джикю, 45. Женевуа, 51. Коне, 80.

Судья: Жошем.

28 ноября. Страсбург. Стадион La Meinau.

Турнирная таблица лиги 1 - здесь