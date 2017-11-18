Дубль Кавани помог "ПСЖ" разгромить "Нант"

В матче 13-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на своем поле обыграл "Нант" – 4:1. Дублем отметился Эдинсон Кавани, еще по голу забили Анхель Ди Мария и Хавьер Пасторе. Звезда парижан Неймар результативными действиями не отметился.

"ПСЖ" лидирует в таблице лиги 1, его отрыв от идущего вторым "Монако" составляет шесть очков. Команда Клаудио Раньери занимает пятую строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"ПСЖ" – "Нант" – 4:1 (2:0)

Голы: Кавани, 38 (1:0). Ди Мария, 42 (2:0). Накульма, 60 (2:1). Пасторе, 65 (3:1). Кавани, 79 (4:1).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Берчиче, Маркиньюс, Пасторе (Дракслер, 80), Верратти (Ло Сельсо, 80), Рабьо (Нкунку, 86), Кавани, Ди Мария, Неймар.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи (Томассон, 70), Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима (Илоки, 46), Авазьем, Туре, Ронжье, Жиротто (Накульма, 59), Сала.

Предупреждения: Берчиче, 48. Паллуа, 48. Авазьем, 63. Джиджи, 65. Верратти, 74.

Судья: Ренвий.

18 ноября. Париж. Стадион "Парк де Пренс".