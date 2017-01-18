Донато ди Кампли: "Бавария" не вела переговоры по Верратти"

Агент полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти Донато ди Кампли сомневается в том, что его клиент в ближайшее время сменит команду. Также он опроверг слухи о переговорах с "Баварией".

- Многие думают о покупке Верратти, но будет сложно заставить его покинуть Париж, - цитирует Sky Sports ди Кампли. - У него есть контракт до 2021 года, он хочет, чтобы его уважали. Марко хочет выигрывать в составе "ПСЖ". Предложение "Баварии"? До сих пор не получал звонков от этого клуба, если бы он сделал это, то я бы сказал им, что нужно говорить с "ПСЖ".