"Дижон" прервал неудачную серию, обыграв "Ренн"

"Дижон" на своем поле выиграл у "Ренна" в матче 23-го тура чемпионата Франции (2:1). Это первая победа "филинов" за последние пять игр.

Победа позволила "Дижону" подняться на 10-е место в турнирной таблице. "Ренн" идет восьмым.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Дижон" - "Ренн" - 2:1 (1:1)

Голы: Бальмон, 30 (1:0). Сарр, 41 (1:1). Жулиу Тавареш, 65 (2:1).

"Дижон": Рейне, Лотоа, Ямбере, Розье, Хаддади, Бальмон (Марье, 85), Абед, Саммаритано (Квон Чхан Хун, 67), Слити (Саид, 76), Шека, Жулиу Тавареш.

"Ренн": Коубек, Бааль, Траоре, Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Андре, Хазри (Прцич, 75), Юну (Мубеле, 67), Буриго, Сарр (Брандон, 83).

Предупреждения: Бальмон, 13. Хазри, 34. Розье, 43. Абед, 52. Андре, 90.

Судья: Бризар.

26 января. Дижон. Стадион "Гастон Жерар".