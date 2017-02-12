Диарра ведет переговоры с "Шаньдун Лунэн"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра в ближайшее время может перебраться в чемпионат Китая. Как утверждает La Provence, 31-летний француз ведет переговоры с "Шаньдун Лунэн". Хавбек рассчитывает, что китайский клуб поможет ему рассчитаться с "Локомотивом", которому тот должен 10 миллионов евро.

Сегодня появилась информация, что Диарра больше не хочет играть за провансальцев, поэтому он не был включен в заявку на матч 25-го тура лиги 1 против "Нанта", а также игрок намерен расторгнуть контракт с "Марселем", чтобы перейти в другую команду.

Напомним, трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.

Лассана Диарра: "Ложь быстро распространяется"