Лассана Диарра: "Ложь быстро распространяется"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра опроверг информацию о том, что он отказывается выступать за провансальцев.

Ранее сообщалось, что хавбек, восстановившийся от травмы, не отправился на матч 25-го тура чемпионата Франции с "Нантом", потому что не готов играть за бело-голубых.

"Ложь распространяется быстро, но правда всегда догоняет", – написал Диарра на своей странице в "Твиттере".

СМИ: Диарра заявил, что не готов играть за "Марсель"