Лассана Диарра: "Ложь быстро распространяется"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра опроверг информацию о том, что он отказывается выступать за провансальцев.
Ранее сообщалось, что хавбек, восстановившийся от травмы, не отправился на матч 25-го тура чемпионата Франции с "Нантом", потому что не готов играть за бело-голубых.
"Ложь распространяется быстро, но правда всегда догоняет", – написал Диарра на своей странице в "Твиттере".
СМИ: Диарра заявил, что не готов играть за "Марсель"
Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit les amis ! 😴– Lass Diarra (@Lass_Officiel) 11 февраля 2017 г.
MaksAlex
Проблемный этот Диарра
12:58