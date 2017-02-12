12:49 | ФУТБОЛ — Франция

Лассана Диарра: "Ложь быстро распространяется"

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Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра опроверг информацию о том, что он отказывается выступать за провансальцев.

Ранее сообщалось, что хавбек, восстановившийся от травмы, не отправился на матч 25-го тура чемпионата Франции с "Нантом", потому что не готов играть за бело-голубых.

"Ложь распространяется быстро, но правда всегда догоняет", – написал Диарра на своей странице в "Твиттере".

СМИ: Диарра заявил, что не готов играть за "Марсель"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MaksAlex

Проблемный этот Диарра

12:58

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