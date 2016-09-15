Диарра еще может покинуть "Марсель"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра в ближайшее время может покинуть команду. Как сообщает L'Equipe, в услугах 31-летнего француза заинтересованы клубы из ОАЭ и Катара, где еще открыто трансферное окно. Во французском клубе пока не знают, уйдет ли игрок или нет. В частности, спортивный директор "провансальцев" Джейкоб Гюнтер сообщил: "В случае с Диарра есть неопределенность".

Летом "Галатасарай" вел переговоры с Диарра, но не смог договориться. Кроме того, спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футболиста выплатить "Локомотиву", за который он выступал ранее, 10 миллионов евро за досрочный разрыв контракта, что является препятствием для трансфера игрока, так как новый клуб обязан будет погасить эту задолженность.