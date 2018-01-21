14:19 | Футбол — Франция

Диарра достиг устной договоренности с "ПСЖ"

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Бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра в скором времени станет игроком "ПСЖ", сообщает Telefoot. По информации источника, 32-летний футболист и парижский клуб достигли устного соглашения по поводу перехода.

Напомним, последней командой Диарра была "Аль-Джазира". В конце декабря 2017 года игрок и клуб разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон. К французу также проявлял интерес "Манчестер Юнайтед".

 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Millwall82

Гони маней, манки, фор Локомотив.

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asd2016

ТЮРАМ ОБВИНИЛ ТРАМПА В РАСИЗМЕ

14:33

asd2016

это ты про трампа?

14:33

Manted

это уже отработанный материал

14:29