Диарра достиг устной договоренности с "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра в скором времени станет игроком "ПСЖ", сообщает Telefoot. По информации источника, 32-летний футболист и парижский клуб достигли устного соглашения по поводу перехода.
Напомним, последней командой Диарра была "Аль-Джазира". В конце декабря 2017 года игрок и клуб разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон. К французу также проявлял интерес "Манчестер Юнайтед".
Millwall82
Гони маней, манки, фор Локомотив.
14:36
asd2016
ТЮРАМ ОБВИНИЛ ТРАМПА В РАСИЗМЕ
14:33
asd2016
это ты про трампа?
14:33
Manted
это уже отработанный материал
14:29