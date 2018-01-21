Диарра достиг устной договоренности с "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра в скором времени станет игроком "ПСЖ", сообщает Telefoot. По информации источника, 32-летний футболист и парижский клуб достигли устного соглашения по поводу перехода.

Напомним, последней командой Диарра была "Аль-Джазира". В конце декабря 2017 года игрок и клуб разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон. К французу также проявлял интерес "Манчестер Юнайтед".