"Дезинформированные идиоты". Неймар – о слухах про выплаты за аплодисменты

Нападающий "ПСЖ" Неймар подверг критике информацию, согласно которой клуб платит ему за аплодисменты болельщикам и вежливое общение с прессой. Ранее сообщалось, что парижане платят своим футболистам значительные суммы за соблюдение этических норм.

– Даже не знаю, кто хуже – источник или те, кто ему отвечает, – цитирует Неймара ESPN. – Дезинформированные идиоты. Я устал от злонамеренной прессы. Спасибо, боже, за каждый литр терпения, который ты мне даешь.

Подобные выплаты также осуществлялись для Кильян Мбаппе, Дани Алвеса, Анхеля Ди Марии, Эдинсона Кавани и Тиагу Силва.

"ПСЖ" платит Неймару, чтобы он аплодировал болельщикам и не критиковал тренера