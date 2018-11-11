11:40 | Футбол — Франция

"Дезинформированные идиоты". Неймар – о слухах про выплаты за аплодисменты

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Нападающий "ПСЖ" Неймар подверг критике информацию, согласно которой клуб платит ему за аплодисменты болельщикам и вежливое общение с прессой. Ранее сообщалось, что парижане платят своим футболистам значительные суммы за соблюдение этических норм.

– Даже не знаю, кто хуже – источник или те, кто ему отвечает, – цитирует Неймара ESPN. – Дезинформированные идиоты. Я устал от злонамеренной прессы. Спасибо, боже, за каждый литр терпения, который ты мне даешь.

Подобные выплаты также осуществлялись для Кильян Мбаппе, Дани Алвеса, Анхеля Ди Марии, Эдинсона Кавани и Тиагу Силва.

"ПСЖ" платит Неймару, чтобы он аплодировал болельщикам и не критиковал тренера

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/france/news/pszh-platit-neymaru-chtoby-on-aplodiroval-bolelschikam-i-ne-kritikoval-trenera-1477295/

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