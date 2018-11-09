"ПСЖ" платит Неймару, чтобы он аплодировал болельщикам и не критиковал тренера

"ПСЖ" платит своим футболистам значительные суммы за соблюдение этических норм. О некоторых секретных деталях контрактов игроков "ПСЖ" было рассказано в документальном фильме телеканала France 2 "Маленькие секреты "ПСЖ".

В частности, в фильме говорится о том, что за соблюдение этических предписаний Неймар получает доплату в размере 375 тысяч евро, Тиагу Силва – 33 тысячи, Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани – по 70 тысяч. В эти нормы входит обязательное вежливое общение с журналистами, поддержание безупречной репутации, отсутствие критики партнеров по команде и тренерского штаба и даже аплодисменты болельщикам после игр.

В Париже не отрицают, что такие бонусы для игроков есть, но подчеркивают, что это распространенная практика в мире футбола, которая призвана поддерживать имидж клуба и его игроков.