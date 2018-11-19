Дебюши разочарован подходом Дешама к формированию сборной Франции

Защитник "Сент-Этьена" Матье Дебюши выразил разочарование консерватизмом главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Он рассчитывал, что получит шанс выступить на чемпионате мира в России, который французы выиграли.

– Я сделал все возможное, чтобы вернуться, – цитирует Le Progres Дебюши. – Выложился по полной. В течение четырех месяцев я играл на высоком уровне, был в отличной форме. Думаю, сделал правильный выбор, перейдя в "Сент-Этьен". Но решение уже было принято. Тренер сделал это задолго до начала чемпионата мира. Я был разочарован.