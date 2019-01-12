Брюно Женезьо: "Если бы не судья, то "Лион" выиграл у "Реймса"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо назвал ничью с "Реймсом" в 20-м туре чемпионата Франции (1:1) плохим результатом. Также он остался недоволен работой арбитра.
- Это плохой результат для домашней игры, - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Нам не хватало игрового ритма в первом тайме. Нужно было использовать моментылучше. Кроме того, были несколько неблагоприятных игровых фактов. Фол на Траоре в штрафной кажется был очевидным. Удивительно, что арбитр не поставил пенальти. Если бы не некоторые решения арбитра, то "Лион" мог бы выиграть. Нужно реабилитироваться и выиграть в среду.
#OLSDR Bruno Genesio : " C’est une contre-performance à domicile. On a manqué de rythme en première mi-temps. On n’aurait dû mieux utiliser les cotes. On fait une bonne entame de deuxième. " pic.twitter.com/ba1REVuLNL– Olympique Lyonnais (@OL) 11 января 2019 г.