Бенуа Ассу-Экотто: "После слов Реднаппа порностудии приглашали меня на кастинги"

Защитник "Метца" Бенуа Ассу-Экотто опроверг информацию о том, что хочет уйти в индустрию фильмов для взрослых. Ранее об этом заявил главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп, сообщив, что приглашал в свою команду экс-подопечного по "Тоттенхэму", но тот "хочет стать порнозвездой".

– Самое смешное, что этой шутке недели две, но взбудоражила общественность она лишь несколько дней назад, – цитирует France Football Ассу-Экотто. – Мне сообщили об этом в Твиттере. Первая моя реакция – я рассмеялся. Правда, моя мама тоже прочла эту новость в День матери. Она сказала, что на этот день хотела бы получить другой подарок.

Реднапп пошутил, и я не держу на него зла, поскольку он и не думал мне навредить. Абсурдно еще и то, что кто-то всерьез воспринял эту новость. Уйти из футбола в порно... К этому мир еще не готов. Если бы речь шла о том, что я хочу стать космонавтом – шума было бы меньше.

Ситуацию усугубили ведущие люди индустрии фильмов для взрослых. Они связались со мной, начали приглашать на кастинги. Один порноактер хотел стать моим наставником в этом деле. Я очень долго смеялся с этих сообщений. Благодарю всех за интерес к моей персоне, но, пожалуй, я останусь в футболе.