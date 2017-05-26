Харри Реднапп: "Позвал Ассу-Экотто в "Бирмингем", но он хочет стать порнозвездой"

Главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп сообщил, что приглашал в команду своего экс-подопечного по "Тоттенхэму" Бенуа Ассу-Экотто. Тем не менее, 33-летний защитник "Метца" склоняется к выбору в пользу перехода в индустрию фильмов для взрослых.

– Бенуа – хороший футболист, – цитирует Daily Mail Реднаппа. – Вполне вероятно, что в следующем сезоне он будет защищать цвета "Бирмингема". Только есть одна проблема: когда я говорил с ним, он признался, что хочет стать порнозвездой. Возможно, мне удастся убедить его задержаться в футболе на еще один год, а уже потом делать то, к чему он стремится.