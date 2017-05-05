"Бастия" наказана техническим поражением за беспорядки фанатов в матче с "Лионом"

Дисциплинарный комитет чемпионата Франции принял решение засчитать "Бастии" техническое поражение в матче 33-го тура лиги 1 против "Лиона", сообщает пресс-служба клуба. Такое наказание команда получила за беспорядки, которые устроили фанаты до и во время поединка. Кроме того, "Бастия" обязана провести три ближайших домашних матча на нейтральном поле и при закрытых трибунах.

Напомним, 16 апреля болельщики "Бастии" выбежали на поле перед началом матча с "Лионом", из-за чего игру задержали на 50 минут. После окончания первого тайма один из фанатов хозяев начал драку с голкипером гостей Антони Лопешем. Потасовка переросла в массовую драку с участием фанатов, игроков и стюардов поединка. В итоге матч не был доигран.