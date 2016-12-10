11:07 | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли считает, что сможет выиграть "Золотой мяч"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли выразил мнение, что в будущем он сможет выиграть "Золотой мяч". При этом, по его словам, по итогам 2016 года сделать это невозможно, поскольку лидерами были Криштиану Роналду из "Реала" и Лионель Месси из "Барселоны".

- Роналду и Месси на данный момент лучшие, и никто с ними пока не может сравниться, - цитирует Sky Sport Балотелли. - Но если я проведу успешный год без травм и полностью сконцентрируюсь на футболе, то победа не будет нереальной. Но даже если я выиграю "Золотой мяч", Месси и Роналду останутся лучшими, ведь они завоевывали эту награду четыре или пять раз.

В последнем предложении Балотелли был неточен - Месси выигрывал "Золотой мяч" действительно пять раз, а на счету Роналду пока что три таких трофея.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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FINIX

Значит, у меня тоже есть шансы. Осталось сосредоточиться.

12:40

supremum

Ну вот, а вы говорили, что у него нет чувства юмора

11:58

Garik20002

Поиграет в эмиратах, может тогда ему шейки шарик из золота какой и подарят

11:28

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