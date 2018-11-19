16:14 | Футбол — Франция

Антуан Гризманн: "Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции"

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Нападающий "Атлетико" и сборной Франции  Антуан Гризманн заявил, что считает бывшего главного тренера "Реала"  Зинедина Зидана идеальным специалистом для своей национальной команды. В настоящее время "синих" возглавляет Дидье Дешам, под руководством которого они выиграли чемпионат мира-2018.

- Не знаю, как долго Дешам будет руководить сборной Франции, - приводит слова Гризманна ESPN. - Он заслуживает уважения, поэтому будет работать столько, сколько захочет. Дешам проделал потрясающую работу. Тем не менее, я считаю, что Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции. 

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выиграл чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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