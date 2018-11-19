Антуан Гризманн: "Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что считает бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана идеальным специалистом для своей национальной команды. В настоящее время "синих" возглавляет Дидье Дешам, под руководством которого они выиграли чемпионат мира-2018.

- Не знаю, как долго Дешам будет руководить сборной Франции, - приводит слова Гризманна ESPN. - Он заслуживает уважения, поэтому будет работать столько, сколько захочет. Дешам проделал потрясающую работу. Тем не менее, я считаю, что Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выиграл чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Все о французском футболе - здесь